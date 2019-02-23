شكرا لقرائتكم خبر عن القدية تحتضن تحدي تسلق جبال طويق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ينظم الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنغ بالتعاون مع شركة القدية ونادي مسارات للمغامرة، فعاليات تحدي جبال طويق في القدية بمشاركة أكثر من 100 متسلق ومتسلقة سيقطعون خلالها نحو 25 كيلو مترا سيراً على الأقدام بداية من السادسة صباحاً وحتى الرابعة عصر اليوم (السبت). ويعد هذا التحدي أول فعاليات الهايكنغ الذي يقيمها الاتحاد للموسم الحالي ويهدف من خلاله إلى فتح العديد من مسارات التسلق على مستوى المملكة، خاصة أن اتحاد اللعبة من ضمن الاتحادات المنشأة حديثاً بالمملكة. من جهته أكد رئيس الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنغ الأمير بندر بن خالد أنهم متحمسون لإقامة شراكة مع شركة القدية للاستثمار ونادي مسارات للمغامرة لتنظيم هذه الرحلة عبر المنحدرات المهيبة والمسارات التاريخية، مضيفاً: «كان أجدادنا يسلكون جبال طويق قديماً للتجارة والصيد وهو ما شجعنا لإقامة هذا التحدي».

ولفت إلى أن هدف الاتحاد هو الترويج لأهمية اللياقة البدنية واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة وجودة في كافة أنحاء المملكة، كجزء من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أبدى المدير التنفيذي للتطوير الرياضي بشركة القدية للاستثمار المأمون الشنقيطي، سعادته باستمرار الشركة في توسيع نطاق شراكاتها مع هيئات محلية، وقال: «تتمثل إحدى أولويات شركة القدية للاستثمار في إقامة علاقات مثمرة ومجدية مع المجتمع المحلي، وبرغم أنه ما زالت تفصلنا بضع سنوات عن افتتاح المشروع، إلا أننا ملتزمون بالتعاون مع المنظمات المحلية مثل الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنغ لتسهيل الدخول إلى موقع القدية الرائع لمحبي رياضات المغامرة المحترفين»، مبيناً أنهم يتطلعون لإقامة المزيد من الفعاليات مع الفريق حتى يوم الافتتاح وما بعده.