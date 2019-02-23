شكرا لقرائتكم خبر عن ديجينك.. في الموعد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)نجح لاعب الهلال الأسترالي ديجينك في تعويض غياب محاور الفريق الذين منعتهم الإصابة من المشاركة في مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد ضمن الجولة (21) من دوري المحترفين، وذلك عندما زج به المدرب زوران في مركز المحور.
وبرغم أنها المشاركة الأولى له مع الهلال في هذا المركز إلا أنه أبدع وبشكلٍ كبير وظهر بمستوى عال كان محل إعجاب الجهاز الفني والجماهير الهلالية.
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