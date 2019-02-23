شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيز في أرضية «الجوهرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) عقب صدور قرار من الأمانة في اتحاد كرة القدم السعودي برئاسة إبراهيم القاسم، بالسماح لكافة رؤساء الأندية بالوجود في غرفة الملابس عقب نهاية مباراة الاتحاد والهلال، لم يتمالك رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل نفسه، إذ نزل فوراً مع إطلاق الحكم صافرته معلناً فوز الأزرق في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأول ضمن الجولة (21) من دوري المحترفين محتفلاً مع لاعبي الزعيم والأجهزة الفنية والإدارية لتحفيز وتهنئة أفراد البعثة، كما عبر عن فرحته بطريقته المعتادة التي تلفت الانتباه، متوجهاً إلى كل لاعب في الزعيم، محفزاً اياهم بطريقة إيجابية.

عقب صدور قرار من الأمانة في اتحاد كرة القدم السعودي برئاسة إبراهيم القاسم، بالسماح لكافة رؤساء الأندية بالوجود في غرفة الملابس عقب نهاية مباراة الاتحاد والهلال، لم يتمالك رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل نفسه، إذ نزل فوراً مع إطلاق الحكم صافرته معلناً فوز الأزرق في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأول ضمن الجولة (21) من دوري المحترفين محتفلاً مع لاعبي الزعيم والأجهزة الفنية والإدارية لتحفيز وتهنئة أفراد البعثة، كما عبر عن فرحته بطريقته المعتادة التي تلفت الانتباه، متوجهاً إلى كل لاعب في الزعيم، محفزاً اياهم بطريقة إيجابية.

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