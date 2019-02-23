سولسكاير يستحضر فيرغوسون لمواجهة ليفربول

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محمد عثمان - الرياض - مانشستر - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 23 فبراير 2019 - اخر تحديث في 23 فبراير 2019 / 01:42

كشف المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير ممازحاً أنه قد يطلب من المدرب الأسطوري السابق «السير» أليكس فيرغوسون التحدث إلى لاعبي فريقه مانشستر يونايتد، قبل القمة المرتقبة ضد ضيفه ليفربول الأحد ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



ويقود سولسكاير، الذي دافع عن ألوان يونايتد نحو عشرة أعوام تحت إشراف فيرغوسون، الفريق منذ إقالة جوزيه مورينيو في كانون الأول (ديسمبر). وبعد بداية سيئة للموسم مع البرتغالي، حقق النروجي نتائج لافتة في 13 مباراة مع يونايتد في مختلف المسابقات، شملت 11 فوزاً وتعادلاً وخسارة وحيدة أمام باريس سان جرمان الفرنسي (صفر-2) في ذهاب الدور ثُمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. وسيكون «الشياطين الحمر» على موعد مع اللقاء المرتقب ضد ليفربول الأحد في «دربي» شمال إنكلترا على ملعب أولد ترافورد، وهي مباراة تحمل رمزية كبيرة بالنسبة للمشجعين، وسيخوضها فريقهم ساعياً إلى الثأر لخسارته السابقة أمام «الريدز» في الدوري هذا الموسم (1-3)، والتي كانت آخر مباراة لمورينيو قبل إقالته بيومين.

ويقود سولسكاير، الذي دافع عن ألوان يونايتد نحو عشرة أعوام تحت إشراف فيرغوسون، الفريق منذ إقالة جوزيه مورينيو في كانون الأول (ديسمبر). وبعد بداية سيئة للموسم مع البرتغالي، حقق النروجي نتائج لافتة في 13 مباراة مع يونايتد في مختلف المسابقات، شملت 11 فوزاً وتعادلاً وخسارة وحيدة أمام باريس سان جرمان الفرنسي (صفر-2) في ذهاب الدور ثُمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. وسيكون «الشياطين الحمر» على موعد مع اللقاء المرتقب ضد ليفربول الأحد في «دربي» شمال إنكلترا على ملعب أولد ترافورد، وهي مباراة تحمل رمزية كبيرة بالنسبة للمشجعين، وسيخوضها فريقهم ساعياً إلى الثأر لخسارته السابقة أمام «الريدز» في الدوري هذا الموسم (1-3)، والتي كانت آخر مباراة لمورينيو قبل إقالته بيومين.

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