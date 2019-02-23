شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرسم سيناريو مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، استعداداته اليوم السبت، لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، المُقرر لها غداً الأحد، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية فى المجموعة الرابعة التى يتذيلها الفريق الأبيض بنقطة واحدة ويتصدرها نصر حسين داى الجزائرى بأربع نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى بـ3 نقاط.

يخوض الزمالك تحت قيادة السويسرى جروس المدير الفنى للفريق مرانه الأخير اليوم على ملعبه ثم يتوجه الفريق الأبيض لدخول معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا للمواجهة، وسوف يستقر الخواجة من خلال مران اليوم على التشكيل الأساسى للفريق من أجل رسم سيناريو المباراة والذى لن يشهد تغييرات كبيرة عن التشكيل الذى خاض به اللقاء الماضى أمام طلائع الجيش فى بطولة الدورى الممتاز والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

جروس لا ينوى إجراء تعديلات كبيرة فى تشكيل الزمالك حيث سيتولى جنش حراسة المرمى ويستمر حمدى النقاز فى قيادة الجبهة اليمنى وعبد الله جمعة فى الجبهة اليسرى بينما يدرس إشراك الصاعد محمد عبد السلام مع محمد عبد الغنى ولكن تبقى حظوظ محمود الونش الأكبر حتى الآن للاستمرار فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض أما خط الوسط فسوف يستمر الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى ولكن جروس سيرى حالة الثلاثى إبراهيم حسن وأوباما وكهربا حيث قد يجلس أحدهما على مقاعد البدلاء ويعد الأقرب إبراهيم حسن وسيتحدد ذلك بشكل نهائى وإتمامه من عدمه وفقا لمران اليوم، بينما سيقود الهجوم المغربى خالد بوطيب.

فيما طالب السويسرى جروس، لاعبى الزمالك، بضرورة تسجيل أكثر من هدف أمام بترو أتلتيكو بجانب عدم ترك مساحات فى الخط الخلفى حتى لا يستغلها المُنافس حيث كشف لهم إنه لا توجد أية نتيجة مقبولة لديه سوى الفوز أمام الفريق الأنجولى وبعدد وافر من الأهداف من أجل مصالحة الجماهير بعد التعادل الأخير فى الدورى مع الطلائع بهدفين لكل فريق بخلاف إن الانتصار فى مواجهة الغد سيعدل موقف الفريق الأبيض فى المجموعة بصورة جيدة ويعكف المدير الفنى من خلال المران الأخير الليلة على خفض الحمل البدنى حتى لا يتعرض اللاعبين لإجهاد قبل مواجهة الغد نظرا لتوالى مباريات الفريق فى البطولات المختلفة ويحتل الزمالك مؤخرة المجموعة بنقطة وحيدة والتى يتصدرها نصر حسين داى الجزائرى بأربع نقاط وخلفه جورماهايا وبترو الأنجولى بـ3 نقاط لكل منهما.