شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 23 بدورى عمومى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة ال23 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى2018 /2019 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، هليوليدو مع الأهلى و 6 أكتوبر مع سموحة و المعادى مع الشمس و السنطة مع النصر .

فيما تشهد نفس الجولة أيضا لقاءات بين كلا من ، مدينة نصر مع سبورتنج و الطيران مع أصحاب الجياد والمنصورة مع الجزيرة .