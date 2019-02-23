شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سموحة بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يلتقى اليوم فريق سلة الأهلى بقيادة طارق خيرى مع نظيره سموحة فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بمنافسات الدور الثانى من دورى سوبر السلة .
وفيما يخص منافسات الجولة الثالثة بين الفرق فتقام يوم 26 فبراير الجارى، وبالنسبة للقاء الفريق مع الزمالك فمقرر إقامته يوم 2 مارس القادم .
يذكر أن الأهلى توج بلقب دورى المرتبط ، ونجح فى التأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية للاندية على أن يلتقى مع سموحة يوم 22 مارس
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