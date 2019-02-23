أحد السعودي يعلن رحيل مؤمن زكريا

فجر سعود الحربي رئيس نادي أحد مفاجآة كبيرة، بعد هزيمة فريقه من الوحدة برباعية بالأمس.

وأوضح الحربي في تصريحات تليفزيونية أن الإدارة جلبت العديد من اللاعبين المميزين بالإضافة إلى جهاز فني، ولكن لم يحالف الفريق التوفيق.

وعن موقف مؤمن زكريا لاعب الفريق المعار من النادي الأهلي أشار الحربي إلى أن مؤمن من المستحيل أن يعود إلى الفريق، بالإضافة الى استحالة عودة لعبه كرة القدم مرة أخرى.

كما طالب رئيس نادي أحد زيادة الفرق في الدوري الموسم المقبل لأن 30 جولة قليلة في مسابقة الدوري.