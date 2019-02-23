أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تولي الكابتن حسام حسن منصب المدير الفني للفريق، خلفًا للكابتن عادل عبدالرحمن، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل عن تدريب الفريق بعد الهزيمة من المقاولون العرب 2-1، كما أعلن تعيين توأمه إبراهيم حسن مديرًا للكرة.

وكتب عامر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لنادي سموحة والكابتن ابراهيم حسن مديرا للكرة بمادي سموحة والجهاز المعاون الكابتن طارق سليمان مدربا عاما والكابتن طارق السعيد والكابتن حسن مصفي مدربين والكابتن عماد المندوة مدربا لحراس المرمي والكابتن وليد بدر مدير اداري والدكتور محمد عنان رئيس الجهاز الطبي وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح”.

وغادر التوأم حسن تدريب “بيراميدز” عقب التعادل مع الزمالك في الدوري العام بنتيجة 3-3، نهاية الشهر الماضي، بعد 88 يوما قضياها في قيادة الفريق.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بعد 23 جولة من الدوري العام.