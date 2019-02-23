الارشيف / اخبار الرياضه

حسام حسن مديرا فنيا لنادي سموحة

0 نشر
Ahmed Khaled 0 تبليغ

Advertisements

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تولي الكابتن حسام حسن منصب المدير الفني للفريق، خلفًا للكابتن عادل عبدالرحمن، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل عن تدريب الفريق بعد الهزيمة من المقاولون العرب 2-1، كما أعلن تعيين توأمه إبراهيم حسن مديرًا للكرة.

وكتب عامر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لنادي سموحة والكابتن ابراهيم حسن مديرا للكرة بمادي سموحة والجهاز المعاون الكابتن طارق سليمان مدربا عاما والكابتن طارق السعيد والكابتن حسن مصفي مدربين والكابتن عماد المندوة مدربا لحراس المرمي والكابتن وليد بدر مدير اداري والدكتور محمد عنان رئيس الجهاز الطبي وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح”.

وغادر التوأم حسن تدريب “بيراميدز” عقب التعادل مع الزمالك في الدوري العام بنتيجة 3-3، نهاية الشهر الماضي، بعد 88 يوما قضياها في قيادة الفريق.

ويحتل سموحة المركز الثاني عشر في ترتيب برصيد 25 نقطة بعد 23 جولة من الدوري العام. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام حسن مديرا فنيا لنادي سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا