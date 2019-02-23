رياضة | بورتو يحلق في صدارة الدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بورتو يحلق في صدارة الدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد بورتو بفوز سهل، بثلاثية دون رد، من ملعب مضيفه تونديلا، ليؤكد جدارته بصدارة الدوري البرتغالي، في مستهل منافسات الأسبوع الـ23.

وافتتح الضيوف التسجيل مبكرا، في الدقيقة الـ11، حين أحرز بيبي أول أهداف بورتو.

وبعد بداية الشوط الثاني بقليل، أضاف أوليفر توريس الهدف الثاني لبورتو (ق53).

وعزز هيكتور هيريرا أفضلية الضيوف، بهدف ثالث، أحرزه في الدقيقة 74.



وبهذه النتيجة، حصد بورتو ثلاث نقاط جديدة، ليصبح في جعبته 57 نقطة، يواصل بها صدارته للجدول، بينما تجمد رصيد تونديلا عند 23 نقطة، في المركز الـ11، وذلك مؤقتا لحين إقامة باقي مباريات الجولة.