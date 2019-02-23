رياضة | صحيفة إسبانية تكشف مصير بيل مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف مصير بيل مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجه الويلزي الدولي جاريث بيل، جناح نادي ريال مدريد، لحسم مصيره بشكل نهائي مع الملكي وذلك خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم "بيل" بقوة بالرحيل عن نادي ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري وسط اهتمام الأندية الانجليزية؛ تشيلسي وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد بالتعاقد معه.

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وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن جاريث بيل قد قرر البقاء مع ريال مدريد لإثبات نفسه مرة أخرى والعودة لمستواه.

وحاولت إدارة نادي ريال مدريد التخلص من بيل وبيعه إلى تشيلسي أو توتنهام مقابل التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد أو الدنماركي كريستيان إيركسن.

ويأتي قرار بيل بالبقاء على عكس رغبة فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الذي يريد التخلص منه في صفقة تبادلية.