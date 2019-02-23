رياضة | القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني اليوم السبت 23/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الاسباني اليوم السبت 23/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق إشبيلية على ملعبه نظيره برشلونة مساء اليوم السبت 23/2/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق إشبيلية لخوض مباراته ضد البارسا على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، مساء السبت وذلك في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة و6:15 بتوقيت مكة المكرمة و7:15 بتوقيت الإمارات.

وستنقل مباراة برشلونة ضد أشبيلية في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بجانب قنوات أخرى مفتوحة مثل laliga TV Bar بجانب قناة CBC Sport HD.

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ويتواجد حالياً نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية برصيد 54 نقطة بينما نادي إشبيلية بالمركز الرابع برصيد 37 نقطة بجدول ترتيب البطولة.

وسيكون نادي برشلونة على موعد، عقب هذا اللقاء، مع كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد في مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويمكنكم متابعبنا الكرام مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الليجا الاسبانية عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر.