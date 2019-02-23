رياضة | موعد مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة بدوري أبطال أفريقيا يوم 23 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإسماعيلي وشباب قسنطينة بدوري أبطال أفريقيا يوم 23 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الإسماعيلي، فريق شباب قسنطينة الجزائري، يوم السبت 23 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم ينجح الدراويش في تحقيق الفوز خلال دور المجموعات حتى الآن، حيث خسر مباراتين أمام مازيمبي بنتيجة هدفين نظيفين، وأمام الأفريقي التونسي على ملعب الإسماعيليه.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبعاد الإسماعيلي من البطولة بعد الشغب الجماهيري في مباراة الأفريقي، ولكن بعد ذلك قرر عودة الدراويش وخوض المباريات بدون حضور جماهيري خارج ملعبه.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

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1- مازيمبي 7 نقاط.

2- شباب قسنطينة 6 نقاط.

3- الأفريقي 3 نقاط.

4- الإسماعيلي 0 نقاط.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة نادي الاسماعيلي أمام فريق شباب قسنطينة الجزائري عبر موقع الخليج 365 الرياضي.