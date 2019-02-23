رياضة | برشلونة يفاوض بيبي لضمه في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاوض بيبي لضمه في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة بدأ مفاوضاته مع نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويقدم نيكولاس بيبي البالغ من العمر 23 عامًا مستويات مميزة للغاية مع فريقه ليل بتسجيله 17 هدفًا وصنع 11 هدف في 28 مباراة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يراقب اللاعب عن كثب منذ شهر سبتمبر الماضي وأرسل النادي كشافين لمتابعة نيكولاس بيبي عن كثب وجاءت نتائج التقارير إيجابية للغاية.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إمكانيات اللاعب تتلائم مع طريقة برشلونة لذلك تحرك إيريك أبيدال مسئول التعاقدات بالنادي وتحدث مع ممثلي بيبي حول إمكانية التعاقد معه.

وأكدت سبورت أنه حتى الآن لم تتخذ إدارة النادي أي قرار بشأن التعاقد مع نيكولاس بيبي في الصيف ولكنه سيكون خيارًا متاحًا في حال أن رغب البرسا في التعاقد مع مهاجم جديد.

وينتهي عقد نيكولاس بيبي مع ليل في 2022 وفي الفترة الحالية يصب بيبي تركيزه فقط على تحقيق الهدف المنشود والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة ليس الفريق الوحيد المهتم بضم نيكولاس بيبي بل أيضًا بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وكبار أندية الدوري الإنجليزي ومن المقرر أن يبلغ سعر اللاعب الشاب حوالي 60 مليون يورو.