رياضة | إيهاب جلال يستدعي 5 لاعبين لمعسكر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يستدعي 5 لاعبين لمعسكر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعى إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، خمسة لاعبين لمعسكر الفريق بالعين السخنة استعدادًا لمواجهة إنبي، بالدوري العام.

وقرر جلال الاستعانة بكلًا من إسلام عيسى، وعبد الله بيكا، ومحمد شطة، ومحمد جابر، والحسيني سمير، على أن ينضموا للمعسكر صباح الغد، بعد غيابهم عن مواجهة النجوم، بالدوري.

وتوجه الفريق مباشرةً عقب مواجهة النجوم اليوم، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد، إلى مقر إقامته للنادي الصحي الملحق بالقرية بالعين السخنة.

ويلتقي المصري إنبي، مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.