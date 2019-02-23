رياضة | سيد معوض يرشح صفقة نارية للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد معوض يرشح صفقة نارية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح سيد معوض نجم الأهلي السابق، عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي للإنضمام للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " كلما يفوز الأهلي في الدوري يتم وضع الزمالك تحت ضغط بسبب فقدانه للنقاط".

وأضاف :"لا توجد أزمة في حراسة مرمى الأهلي والحراس يمرون بفترة تذبذب في المستوى وارشح عامر عامر حارس الإنتاج لينضم للأهلي".

واختتم معوض تصريحاته قائلاً : " مؤمن زكريا حظه سئ وهو مستعجل للعودة لمستواه لذلك فضل الاحتراف".