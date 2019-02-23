رياضة | نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد سيد معوض نجم الأهلي السابق على ضرورة فوز الزمالك على بترو أتلتيكو الأنجولي للخروج من دوامات الإخفاقات في بطولة الكونفدرالية، كما أكد أن صعود الإسماعيلي للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا صعب.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " الفرق المرشحة للهبوط هذا الموسم وادي دجلة والنجوم وبتروجيت أو حرس الحدود أو الداخلية".

واضاف: "يجب على الزمالك الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي للخروج من دوامات الإخفاقات في البطولة".

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وواصل :"لست مع منع لاعب معار من مواجهة ناديه الأصلي".

وتابع :"عودة الإسماعيلي لدوري أبطال أفريقيا مهمة وستضيف خبرة للاعبين ولكن صعوده للدور الثاني صعب".

وعن أزمة الأهلي مع بيراميدز قال: " اجتماع اتحاد الكرة لحل أزمة جدول الدوري زاد من الأزمة وشغل ال 3 ورقات المستمر حاليًا لن يصلح ويجب وجود حل واقعي لتلك الأزمة".

واضاف: " إذا أصر الأهلي على موقفه في أزمة الكأس فسيستقيل اتحاد الكرة".