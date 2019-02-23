رياضة | بعد توليه تدريب سموحة.. ماذا قدم حسام حسن مع المصري وبيراميدز بالموسم الحالي؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توليه تدريب سموحة.. ماذا قدم حسام حسن مع المصري وبيراميدز بالموسم الحالي؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق السكندري خلفًا لـ عادل عبد الرحمن الذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

وكشف رئيس سموحة عن الجهاز المعاون لـ"حسام حسن" ويتكون من: إبراهيم حسن مديرا للكرة - طارق سليمان مدربا عاما - طارق السعيد وحسن مصفي مدربين مساعدين - عماد المندوة مدربا لحراس المرمي - وليد بدر مدير اداري.

ويعتبر نادي سموحة المحطة التدريبية الثالثة لحسام حسن في الموسم الحالي، حيث بدأ "العميد" الموسم على رأس الجهاز الفني للمصري البورسعيدي، قبل أن يرحل لتدريب فريق بيراميدز إف سي، قبل أن يعلن رئيس سموحة التعاقد معه لتولي القيادة الفنية للفريق السكندري.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ما قدمه حسام حسن مع المصري وبيراميدز بالموسم الحالي قبل قيادة سموحة:-

- المصري:

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قاد حسام حسن فريق المصري البورسعيدي في 7 مباريات بالدوري الممتاز في الموسم الحالي، فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 11 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، وحصد 10 نقاط.

أما في بطولة الكونفيدرالية 2018، خاض 16 مباراة بالبطولة الإفريقية، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وخسر مباراتين.

وودع منافسات البطولة على يد فريق فيتا كلوب الكونغولي بعدما خسر أمامه 4-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي.

- بيراميدز:

بعد رحيله عن المصري في أكتوبر 2018 تولي حسام حسن القيادة الفنية لفريق بيراميدز، وخاض مع الفريق 11 مباراة (10 مباريات بالدوري - 1 بكأس مصر)، فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفًا، واستقبلت شباكه 12 هدف.

وتمت إقالته بشكل مفاجئ بسبب تراجع الأداء وتم تعيين الأرجنتيني رامون دياز خلفًا له.