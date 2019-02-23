رياضة | عقوبة تشيلسي تقضي على أحلام ريال مدريد في ضم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة تشيلسي تقضي على أحلام ريال مدريد في ضم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة بحق نادي تشيلسي الإنجليزي، بحرمانه من شراء لاعبين جدد حتى صيف عام 2020، على خلفية خرقه للوائح الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين الشباب.

وذكرت تقارير صحفية إلى أن عقوبة الفيفا ستؤثر بشكل مباشر على قرار تشيلسي ببيع هازارد، رغم أن القرار لا يحرمه من بيع اللاعبين، لافتة إلى أنه سيكون في حاجة ملحة للاحتفاظ بكل نجومه في ظل عدم قدرته على التعاقد مع آخرين.

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وأشارت التقارير الصحفية أن عقوبة "الفيفا" علي تشيلسي بمنعه من إبرام صفقات صيفية يمثل صدمة قوية لنادي ريال مدريد والذي كان يمني النفس بالتعاقد مع البلجيكي ايدين هازارد نجم البلوز، ولكن هذه العقوبة قد تجعل إدارة تشيلسي تتمسك ببقاء اللاعب حتي نهاية عقده في 2020.

وأوضحت التقارير أن هذه العقوبة أيضا ستقضي تماما على أحلام ريال مدريد ببيع اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لتشيلسي، بعد أن انتقل إليه معارا، وسيعود اللاعب الكرواتي لصفوف الملكي خاصة وأن تشيلسي لا يستطيع قيد اللاعبين المعارين.

وارتبط اسم البلجيكي هازارد بالانتقال لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلي يوفنتوس الإيطالي، ولكن يبدو أن الصفقة في طريقها للفشل.