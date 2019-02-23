نجم ليفربول ساديو ماني يتعرض للسرقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض منزل النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، للسرقة، أثناء أداء اللاعب مباراة مع فريقه أمام فريق بايرين ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

شرطة مقاطعة “مرزيسايد”، الواقعة شمال غربي إنجلترا، تحقق في حادثة السطو التي وقت في وقت لم بتواجد فيه أحد في المنزل، بمنطقة “أليرتون” عندما تمت سرقة أغراض من البيت شملت ساعات وهواتف ومفاتيح سيارة.

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ووفقا لـ”سكاي سبورتس”، تجري الشرطة تحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادثة، حيث طلب محقق شرطة مرزيسايد، فيل ماهون، ممن لديه أية معلومات تتعلق بما جرى في منزل ماني بمشاركتها مع الجهات المختصة.

محقق الشرطة أضاف: بالرغم من غياب سكان المنزل عند حدوث السرقة، فإن ما حدث سيمثل بالنسبة لهم تجربة مؤسفة، أطلب ممن ارتكب هذه المخالفة أن يعيدوا المسروقات لأصحابها بأسرع وقت.. وتابع: تتمتع الساعات المسروقة بقيمة مالية مرتفعة، لذا أناشد ممن تعرض عليهم للشراء إبلاغ الشرطة فورا.

يشار إلى أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل السبي، وسيقام لقاء الإياب بين الطرفين في مدينة ميونيخ يوم 13 مارس المقبل.