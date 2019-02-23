رئيس أتليتكو مدريد يُحرج كريستيانو رونالدو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني، إنريكي سيريزو، على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والتي قال فيها إنه فاز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، فيما لم يتوج فريق أتلتيكو مدريد باللقب ولا مرة.

إنريكي سيريزو قال في تصريحات له عبر إذاعة “سي أر سي”: توضيح صغير رونالدو لم يفز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات لكن ثلاثة فقط.. أما البطولات التي ظفر بها أمام أتليتكو هو لم يفز بهما حقا.. وتابع متسائلا: من فاز بالنهائيين أمامنا؟ سأفصح عن ذلك في حواري المقبل.

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كريستيانو رونالدو، كان قد سجل الهدف الأخير في نهائي عام 2014 بين قطبي العاصمة الإسبانية ريال مدريد وأتلتيكو مدريد – قبل انتقاله لليوفي - وذلك قبل أن يسجل ركلة الترجيح التي منحت ريال مدريد اللقب بعد ذلك بعامين.

اللاعب الملقب بـ”صاروخ ماديرا” كان قد خسر مع يوفنتوس بهدفين دون رد الأربعاء على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن جماهير أتلتيكو كانت قد هاجمت اللاعب خلال المباراة الأخيرة، فرد عليهم بإشارة بيده رفع خلالها أصابعة الخمسة في إشارة منه إلى فوزه باللقب الأوروبي 5 مرات.