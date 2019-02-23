زوجة أندريه أرشافين تتقدم بشكوى ضده للأمن الفيدرالي الروسي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تقدمت أليسا، زوجة اللاعب الدولي الروسي السابق أندريه أرشافين، بشكوى ضد زوجها للجهاز الأمني الفيدرالي الروسي.
ووفقا لما أفادت به وسائل إعلام روسية، فإن أليسا كشفت في شكواها عن تهديدات بشكل منتظم من أشخاص مجهولين، لهم صلة بزوجها.
زوجة اللاعب السابق زعمت أنها التقت زوجها مؤخرا في أحد المطاعم في مدينة سان بطرسبورغ، وكان برفقة رجال مجهولين، قدم لها واحد منهم وثيقة تثبت عمله في الجهاز الأمني الفيدرالي، وكشفت أيضا أن أندريه خلال زيارته الأخيرة لمنزلها لأخذ أمتعته، كان برفقة أشخاص يشبهون “قطاع الطرق”.
أليسا كانت قد قدمت شكوى لشرطة مدينة سان بطرسبورغ في الـ12 من الشهر الجاري، زعمت فيها أن زوجها كان يحاول ترويعها برسائل نصية قصيرة، ويهددها بالسجن ورفع قضية جنائية ضدها.
يشار إلى أن أندريه أرشافين، الذي سبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية، أبرزها نادي أرسنال الإنجليزي، تقدم في وقت سابق بطلب الطلاق من أليسا بعد زواج دام عامين تقريبا، ورزقا بطفلة واحدة.
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