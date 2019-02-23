موسى.. يعود من جديد

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جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض) بعد غياب دام شهرين بسبب الإصابة، يعود المحترف النيجيري في صفوف فريق نادي النصر أحمد موسى للمشاركة مع الفريق في مباراته اليوم أمام فريق الفيحاء ضمن الجولة 21 من دوري المحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، حيث شارك في التدريبات الجماعية وأبدى جاهزيته لخوض اللقاء، وسيكون من ضمن الأسماء التي ستشارك في اللقاء بجانب المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تعافى من الإصابة أخيراً، وسيبقى حظوظ مشاركتهم في القائمة الأساسية عائدا لمدرب الفريق روي فيتوريا الذي يملك القرار الأخير.

بعد غياب دام شهرين بسبب الإصابة، يعود المحترف النيجيري في صفوف فريق نادي النصر أحمد موسى للمشاركة مع الفريق في مباراته اليوم أمام فريق الفيحاء ضمن الجولة 21 من دوري المحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، حيث شارك في التدريبات الجماعية وأبدى جاهزيته لخوض اللقاء، وسيكون من ضمن الأسماء التي ستشارك في اللقاء بجانب المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تعافى من الإصابة أخيراً، وسيبقى حظوظ مشاركتهم في القائمة الأساسية عائدا لمدرب الفريق روي فيتوريا الذي يملك القرار الأخير.

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