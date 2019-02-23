شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلق ساعته اليابانية.. ويوزع 10 آلاف تذكرة لجماهيره والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

يطلق النادي الأهلي أول ساعة مبتكرة خاصة بالنادي مساء اليوم في مركز تجاري بجدة، في خطوة غير مسبوقة لشركة يابانية، التي أتممت الشراكة من خلال تصميم وحدة بنموذج رياضي مدمج ودقيق تبث مشاعر إيجابية مع شعار «الأسد»، تعويذة النادي الجديدة، واختارت الشركة اليابانية النادي الأهلي لأنه أول نادٍ سعودي يجمع بين الدوري وكأس الملك في نفس الموسم، وذلك 1968، وهو الوحيد الذي فعل ذلك 3 مرات في 1968، 1978، 2016، ويشارك في حفل التدشين أربعة من نجومه الحاليين يتقدمهم عمر السومة، هداف الدوري السعودي للمواسم 2015 و2016 و2017 على التوالي، وياسر المسيليم، وحسين عبدالغني، البالغ من العمر 42 سنة، والذي تم اختياره في تشكيلة الصقور في كؤوس العالم 1998 و2002 و2006 بالإضافة إلى البرازيلي سوزا.

من جهتها، قررت إدارة النادي شراء (10 آلاف تذكرة) من التذاكر الموحدة لمواجهة الأهلي والوصل والتي تقام بعد غد (الاثنين) في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة» ضمن إياب دور الثمانية من كأس زايد للأندية الأبطال وتقديمها للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور المباراة.