شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة لا ترحم «أحد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

تفوقت فرق القمة التعاون والشباب والوحدة على فرق القاع الباطن والقادسية وأحد ضمن لقاءات الجولة 21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ففي بريدة تمكن التعاون من اكتساح الباطن برباعية مقابل هدف، وفي الراكة تجاوز الشباب مضيفه القادسية بهدف دون مقابل، وفي مكة المكرمة فاز الوحدة برباعية مقابل هدف على أحد.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، تمكن فريق التعاون من الفوز على ضيفه الباطن بنتيجة 4/‏‏ 1، وتناوب على تسجيل أهداف التعاون كل من: عبدالفتاح آدم (هدفين د:19، 50)، تاوامبا (هدفين د: 61، 76)، فيما جاء هدف الباطن الوحيد عن طريق محترفه جوناثان (د: 79)، وبذلك حافظ التعاون على مركزه الخامس برصيد 36 نقطة متساويا مع الأهلي صاحب المركز الرابع والذي يتفوق بالمواجهات المباشرة، فيما بقي الباطن على نقاطه الـ 18 وفي المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة، تجاوز فريق الشباب مضيفه القادسية بهدف دون مقابل جاء عن طريق قائده المدافع جمال بلعمري في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وبذلك رفع الشباب رصيده للنقطة 40 ومحتفظا بالمركز الثالث في الدوري، فيما تجمد رصيد القادسية عند 23 نقطة وفي المركز الحادي عشر، متساويا مع الحزم.

وزاد فريق الوحدة من أوجاع فريق أحد صاحب المركز الأخير بعد أن انتهى لقاؤهما بفوز الوحدة بنتيجة 4/‏1، وسجل للوحدة كل من: عصام جبالي (د: 29)، ماركوس غوليرمي (هدفين د: 41، 74)، أحمد عبده (د: 67)، فيما سجل هدف أحد الوحيد اللاعب علي الأسمري (د: 60)، وبهذه النتيجة يصل الوحدة للنقطة 34 في المركز السادس، فيما بقي أحد على رصيده السابق 12 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.