شكرا لقرائتكم خبر عن طموحي معانقة العالمية باسم المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

هو مشروع بطل بكل المقاييس، رغم صغر سنه إلا أنه يعرف جيدا ماذا يريد؟ ويستطيع التوفيق بين دراسته واحترافه للعبة الجودو بشكل مميز، وهو ما يساعده على تحقيق هدفه الرياضي وطموحه الشخصي دون التأثير بأي شكل سلبي على دراسته ومساره العلمي، بل على العكس من ذلك، يحفزه إنجازه الرياضي على إثبات تفوقه الدراسي في الوقت ذاته. بهذه الصفات، أصبح لاعب الجودو السعودي محمد حسين المالكي مثالا يقتدى به ويتعلمون منه، ذاك البطل الذي يتمنى أن يمثل بلاده في المحافل الرياضية الدولية ويرفع علم المملكة عاليا خفاقا ليبرهن على تفوق البطل السعودي وقدرته على المنافسة وتحقيق أقوى البطولات. بهدف التعرف على طريقته الخاصة في التوفيق بين دراسته ورياضته المحببة، وسبب شغفه بلعبة الجودة وكيف استطاعت التأثير على شخصيته وتكوينه الفكري، أجرينا مع البطل السعودي محمد حسين المالكي هذا الحوار:

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في البداية، حدثنا كيف كانت بدايتك مع الجودو؟

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بدأت رياضة الجودو في عمر 6 سنوات في مركز تدريب الملز بالرياض.

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لماذا فضلت لعبة الجودو على أي لعبة قتالية أخرى؟

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الجودو لعبة دفاع عن النفس بطريقة فنية واحترافية في إسقاط الخصم.

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ما أهم مواصفات الرياضي الممارس للعبة الجودو؟

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مواصفات الرياضي الممارس للعبة الجودو تتمثل في التحمل وقوة البنية الجسمانية.

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مَن أكثر من شجعك على احتراف رياضة الجودو؟

•• أكثر من شجعني لاحتراف لعبة الجودو والدي حسين المالكي.

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من مثلك الأعلى رياضيا؟

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بطل الخليج ولاعب المنتخب السعودي سابقا وبطل المملكة سابقا وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو حاليا والدي حسين المالكي.

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ما هي أول البطولات التي شاركت بها خلال مسيرتك الرياضية؟

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أول بطولة شاركت بها هي بطولة مدارس المملكة في الرياض، ولم أفز في أي مباراة بها للأسف.

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كيف تنظم الوقت بين الدراسة والرياضة؟

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الحمد لله أستطيع التوفيق بين وقتي الدراسي والرياضي بشكل رائع جدا، خاصة بعد دخولي أكاديمية مدارس الرياض للجودو وهي المدارس التي انتسب لها أكاديميا، حيث أستطيع التمرين بالمدرسة خلال حصص التربية البدنية وأيضا بعد الدوام الرسمي للدراسة.

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هل تحرص على التدريب بشكل دوري؟

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نعم أحرص على حضور الحصص التدريبية بشكل يومي.

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متى كانت أول مشاركة لك على صعيد البطولات الخارجية؟

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أول مشاركة لي هي بطولة تالين الدولية في أستونيا، وثاني مشاركاتي كانت بطولة سيغولدا الدولية في لاتفيا.

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متى كانت أول مشاركة لك على صعيد البطولات المحلية؟

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أولى البطولات المحلية التي شاركت بها هي بطولة المدارس قبل عامين في 2017.

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من واقع تجربتك الشخصية، ما الذي تعلمته من الجودو؟

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لعبة الجودو تعوّد الشخص على الثقة بالنفس بشكل كبير جدا وتكسبه قوة تحمل.

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ما هو أفضل تكريم حصلت عليه؟

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التكريم الذي حصلت عليه في بطولة تالين الدولية في أستونيا الأسبوع الماضي الميدالية البرونزية.

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كيف ترى الاهتمام الإعلامي برياضة الجودو؟

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هناك اهتمام بسيط من وسائل الإعلام برياضة الجودة، ونحتاج من وسائل الإعلام التركيز على اللعبة خلال الفترة المقبلة للوصول بأبطالنا للعالمية ونيل شرف تمثيل الوطن.

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ما هو طموحك المستقبلي؟

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طموحي المستقبلي الأكاديمي بأمر الله لن يتوقف، أما الرياضي فأتمنى تمثيل الوطن ورفع علم المملكة عاليا خفاقا في المحافل الدولية والقارية.

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حدثنا عن مشاركتك في البطولة الدولية في أستونيا؟ وماذا حققت بها؟

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مشاركتي الأخيرة في أستونيا كأول بطولة دولية لي كانت جيدة جدا، والآن هناك بطولة سيغولدا الدولية التي أشارك فيها حاليا.

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كلمة الختام توجهها لمن؟

•• كلمتي الأخيرة أشكر فيها القيادة الحكيمة والقيادة الرياضية على الدعم المادي والمعنوي لنا في هذه المشاركات الدولية والمعسكرات لفئة البراعم والناشئين، ودعم جميع الاتحادات الرياضية لخدمة شباب الوطن.