شكرا لقرائتكم برشلونة فى ضيافة إشبيلية اليوم لتأكيد الصدارة ورد الإعتبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على إشبيلية فى الخامسة والربع مساء اليوم السبت، بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 54 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى، وبفارق 9 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

الإثارة والمتعة سيكونان عنوان مباراة إشبيلية وبرشلونة، فالفريق الكتالونى يستهدف تحقيق الفوز للمحافظة على فارق النقاط السبعة أمام أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه قبل السفر إلى العاصمة الإسبانية "مدريد" لمواجهة الريال يومى 27 فبراير الجارى والثانى من مارس القادم بملعب "سانتياجو برنابيو"، فى "إياب" نصف نهائى كأس ملك إسبانيا والجولة الـ26 بمسابقة الدورى الإسبانى.

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فى حين يسعى إشبيلية لرد اعتباره بعد الهزيمة المدوية التى تعرض لها أمام برشلونة بنتيجة 1 – 6 فى المباراة التى جمعتهما يوم 30 يناير الماضى بملعب "كامب نو" فى "إياب" ربع نهائى الكأس بجانب تأمين مركزه الرابع المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دورى ابطال اوروبا من أطماع ملاحقيه خيتافى وألافيس اللذان يبعدان عنه بفارق نقطة واحدة.

ولم تكون مهمة برشلونة فى تحقيق الفوز ضد إشبيلية "سهلة"، لاسيما وأن النادى الأندلسى خسر مباراة واحدة على أرضه فى الدورى الإسبانى تحت قيادة بابلو ماشين هذا الموسم.

كما يلتقى اليوم خيتافى مع رايو فاليكانو، وديبورتيفو الافيس مع سيلتا فيجو، وبيلباو مع إيبار ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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