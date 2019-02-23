شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية بمنافسات السيدات في دور الـ 64 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات الدور 64 من بطولة العالم للاسكواش، والتي تستضيفها شيكاغو الأمريكية حتى الثاني من مارس المقبل، بمشاركة مصرية واسعة النطاق في البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المادية 500 ألف دولار للرجال والسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بمنافسات الرجال، فيما تشارك 16 لاعبة بمنافسات السيدات، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة شرسة بين اللاعبين المصريين بعد التغييرات الكبيرة في ترتيب التصنيف العالمي.

وجاءت مباريات السيدات في اليوم الأول من البطولة كالتالي:

رنيم الوليلي x ألكسندرا فولر

هانيا الحمامي x لي كاي

نادين شاهين x لو وي ويرن

نوران جوهر x منة حامد

روان العربي x نيكول بونيان

سلمى هاني x تسز وينج تونج

زينة مكاوي x هالي ميندز

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نور الطيب x راشيل أرنولد

هبه التركي x جويل كينج

ميار هاني x هو تزي لوك

منة ناصر x نيكول ديفيد

يثرب عادل x إينورا فيلارد

ندى عباس x ليو تسز لينج

مريم متولي x كريستين نان

نور الشربيني x لي لي تايلور