شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات مصيرية تعلن بطل الإيجيبشن ليج بعد "زلزال" الاسبوع 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء إشتعال الصراع على قمة الدوري مع نهاية منافسات الجولة الـ 23 للبطولة، التي شهدت مفاجئتين من العيار الثقيل، قد تؤثران على مستقبل البطولة ليزيد سخونة المباريات المقبلة ويجعلها مصيرية فى حسم هوية بطل الايجيبشن ليج هذا الموسم

وشهدت الجولة الـ23 خسارة فريق بيراميدز على يد الجونة (1-2)، وتعثر الزمالك بالتعادل أمام طلائع الجيش (2-2)، مع استمرار انتصارات الأهلي، وفوزه على الداخلية (3-1).

الزمالك لازال يتصدر جدول الترتيب بـ52 نقطة، ويتبقى له مواجهتان ناريتان الأولى أمام الأهلي والثانية أمام الإسماعيلي.

بينما خاض بيراميدز، جميع مبارياته ويأتي في المركز الثاني بـ45 نقطة، مناصفةً مع الأهلي صاحب الرصيد ذاته من النقاط، لكن من 20 مباراة فقط.

ويتبقى للفريق الأحمر 3 مؤجلات أمام كل من الزمالك، والإسماعيلي، والمصري، لتبقى حظوظ الثلاثي قائمة ووافرة بنسب شبه متساوية في المضي نحو تحقيق اللقب.

وتتصدر مباراة القمة بين الأهلى والزمالك ذهاباً وإياباً قائمة المباريات التى ترسم ملامح المنافسة وتحدد بنسبة كبيرة بطل المسابقة في هذا الموسم المشتعل فى ظل الندية والاثارة المعروفة عن كلاسيكو القاهرة الأعرق فى الوطن العربى .

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وبأهمية أقل تأتى مباراتى الزمالك أمام الاسماعيلى ذهاباً وإياباً لتكون حاسمة بشكل كبير على تحديد هوية البطل لاسيما فى ظل انتفاضة الدراويش فى الفترة الأخيرة مع عودتهم لمنافسات دوري الابطال الافريقى بعد قرار الاقصاء على خلفية أحداث شغب جماهيره أمام الافريقى التونسى .

وحتما سيواجه الأهلى صعوبة شديدة فى مباراته المقبلة أمام بيراميدز لاسيما أن المارد الأحمر خسر مباراة الدور الاول بهدفين مقابل هدف وعلى نفس الوتيرة تأتى مباراة الزمالك مع بيراميدز فارقة لاسيما أن مباراة الدور الاول بين الفريقين انتهت بالتعادل الايجابى بثلاثة أهداف لكل فريق .

وعلى نفس الوتيرة تأتى أهمية مواجهة الاهلى مع الاسماعيلى فى ظل السخونة التى تشتهر بها تلك المباريات وكذلك مواجهة المارد الأحمر مع مصر المقاصة الذى تشهد تعلق نتيجتها حتى الثوانى الأخيرة من عمر اللقاء .

وعلى نفس المنوال ستحظى مواجهة قطبى الكرة المصرية مع المصرى بترقب شديد من عشاق الساحرة المستديرة فى ظل انتفاضة الفريق البورسعيدى فى الاسابيع الأخيرة .