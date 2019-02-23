شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح بطولة الجائزة الكبرى للسلاح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام في الخامسة و النصف مساء اليوم السبت ، حفل افتتاح بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف التى تستضيفها مصر على مدار يومين و تختتم غدا الأحد بإستاد القاهرة .

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كانت أقيمت أمس منافسات الأدوار التمهيدية للرجال ، على أن تقام مواجهات السيدات صباح اليوم و يعقبها الأدوار الرئيسية .

كان مسئولو اتحاد السلاح قد أرسلوا دعوة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى من أجل حضور الافتتاح .