حسن العمدة

علق حسن المستكاوي المحلل الفني لقناة أون سبورت، علي مستوي جروس فى المباريات الأخيرة مع الزمالك. وقال المستكاوي، خلال لقائه علي قناة أون سبورت، إن الزمالك له فى الموسم الحالي 236 فرصة وسجل منها 48 هدفة فقط، معلقا، "المفروض يسجل 70 هدفا علي الاقل". وواصل\، الزمالك يقدم في هذا الموسم أداء هجوميا حادا ولكن فى الوضع الدفاعي يوجد خلل كبير وتعد مشكلة لجروس.

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن المستكاوي: الزمالك هذا الموسم أهدر 236 فرصة وسجل 48 هدفا.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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