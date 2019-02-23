رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لسموحة

عمرو ابوبكر
أعلن الإعلامي زكريا ناصف، أن حسام حسن تم توليه منصب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي سموحة، ويشاركة الجهاز المعاون له بالكامل.
وقال ناصف خلال تصريحاته في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أن حسن هو المدير الفني الثالث لفريق سموحة في موسم واحد وهذا أمر غير مرضي.
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