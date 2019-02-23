عمرو ابوبكر
أعلن سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي نهاية مشوار مؤمن زكريا المعار من الأهلي مع الفريق، والسبب بناء على قوله أن زكريا به "خلل طبي"، تم اكتشاف هذا الخلل وقت مران الفريق.
واضاف الحربي خلال مداخلة هاتفية على فضائية السعودية الرياضية، أنه لا يريد الحديث كثيرا حول مؤمن زكريا لأن الادارة تستعد لإصدار بيان رسمي يوم السبت يخص حالة اللاعب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي أحد ينهي مشوار مؤمن زكريا في السعودية والسبب مفاجأة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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