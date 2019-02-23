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التشكيل المتوقع لبرشلونة لمواجهة إشبيلية

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التشكيل المتوقع لبرشلونة لمواجهة إشبيليةلاعبو
كتبت: سارة جاب الله

يحل فريق برشلونة الاسباني ضيفا ثقيلا على نظيره إشبيلية مساء السبت في تمام الساعة الخامسة وربع بوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الاسباني.

ويسعى الفريق الكتالوني الابتعاد بالصدارة، ويدخل برشلونة المباراة قادما من تعادلا سلبيا أمام نظيره

أولمبيك ليون الفرنسي، في ذهاب دور الـ16 من .

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة مباراة إشبيلية بالتشكيل التالي ..

حراسة المرمى:  تير شتيجن

في خط الدفاع: جوردي ألبا ، لينجليه ،

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بيكيه ، سيرجي روبيرتو

في خط الوسط: فيدال ، سيرجيو بوسكيتس ، إيفان راكيتيتش

في خط الهجوم: ديمبلي ، لويس سواريز ، ليونيل

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل صدارة برصيد برصيد 54 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

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