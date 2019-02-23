موعد مبارة برشلونة وإشبيلية والقنوات الناقلة

يحل فريق برشلونة ضيفً ثقيلاً علي إشبيلية مساء اليوم السبت علي معلب " رامون سانشيز بيزجوان" ، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".
ويسعي برشلونة بقيادة الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق لحصد الثلاث نقاط ليذهب بالصدارة منفردًا،ويسعي إشبيلية صاحب المركز الرابع للفوز ليحافظ علي وجودة في المربع الذهبي.
موعد مباراة برشلونة وإشبيلية
تنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة
كما تكون مباراة برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة
وتبدأ مباراة برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية
تذاع مباراة برشلونة وإشبيلية بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق علي محمد علي.
جدير بالذكر أنتهت مباراة الدور الأول بين برشلونة وإشبيلية بفوز البارسا بأربعة أهداف مقابل هدفين.
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