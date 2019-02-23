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موعد مباراة الإسماعيلي والرياض القسنطيني والقنوات الناقلة

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لاعبو الإسماعيلي
كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم السبت فريق الإسماعيلي نظيرة الرياضي القسنطينية الجزائري علي ملعب برج العرب بالأسكندرية، في المباراة المؤجلة من واحد فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعي الإسماعيلي للفوز ليرجع للمنافسة ويمنح الفريق دفعة كبيرة نحو الانتصار في المباريات المقبلة، وأبضًا أحيا فرصه في التأهل من هذه المجموعة.

موعد مباراة الإسماعيلي والرياض القسنطينية

تنطلق مباراة الإسماعيلي والرياض القسنطيني الجزائري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،

والمقرر أن تكون مباراة الإسماعيلي والقسنطيني في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية ،

بينما تبدأ مباراة الإساعيلي والقسنطيني في تمام الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والرياض القسنطينية

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تذاع مباراة الإسماعيلي والرياض القسنطينية بشكل حصري علي قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة، بتعليق أحمد عبده وعادل خلو.

ويدخل الإسماعيلي اللقاء وهو متذيل المجموعة الثالثة بدون نقاط بينما يتصدر فريق مازيمبي الكونغولي المجموعة برصيد 7 نقاط ، ويحتل الرياض القسنطينية الجزائري المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والإفريقي التونسي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط. 

ولعب مازيمبي والأفريقي أربع لقاءت ، بينما لعب الإسماعيلي والرياض القسنطينية مبارياتان.

 

 

 

 

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