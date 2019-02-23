شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة يوروباليج.. إينتراخت فرانكفورت كابوس سباليتي المفزع والان مع التفاصيل

الخليج 365- أوقعت قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي والتي أجريت الجمعة في مدينة نيون السويسرية فريق إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني حيث تعتبر المواجهة طوق النجاة الأخير لسباليتي المدير الفني للنيراتزوري.

وعلى المستوى المحلي يبتعد إنتر ميلان عن يوفنتوس صاحب المركز الاول بعشرين نقطة كاملةً بعد مرور 24 جولة حيث يحتل النيراتزوري المركز الثالث برصيد 46 نقطة جمعها رفقاء ماورو إيكاردي من الفوز في 14 مباراة وتعادلوا في أربعة وخسروا في ستة مباريات كاملة.

في الوقت الذي ودع فيه إنتر ميلان كأس إيطاليا مبكراً من الدور ربع النهائي بالخسارة من لاتسيو بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقميت يوم الحادي والثلاثين من يناير على ملعب سان سيرو.

مشكلة إيكاردي تتصدر المشهد في الإنتر

ولعل الأزمة الأخيرة بين الإنتر وإيكاردي والتي جعلت الإدارة تقوم بسحب شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني وإعطائها لحارس الفريق سمير هاندانوفيتش من أهم المشكلات التي تؤثر على أداء الفريق وتجعله ينتظر الفوز بالمباريات وحسمها إلى الثواني الاخيرة.

ويعول سباليتي المدير الفني للنيراتزوري على بطولة الدوري الأوروبي كثيراً من أجل إنقاذ الموسم لكنه إصطدم بإينتراخت فرانكفورت واحد من الاندية الألمانية المتمرسة على لعب المباريات ضد الأندية الإيطالية وسبق له الفوز على أكثر من منافس يلعب في الكالتشيو على النحو التالي :-

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مواجهات إينتراخت فرانكفورت بالأندية الإيطالية

واجه فرانكفورت من قبل الأندية الأيطالية في سبعة مواجهات تمكن من الفوز في أربعة لقاءات وخسر في مباراتين وكان التعادل سيد الموقف في مباراة واحدة.

وفي دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم نجح الفريق الألماني في تحقيق الوفز على لاتسيو في مباراتي الذهاب والإياب.

وفي العام 1994 واجه فرانكفورت نظيره فريق نادي نابولي وتمكن من الفوز عليه أيضاً في مباراتي الذهاب والإياب قبل أن يتعادل مع يوفنتوس ذهاباً ويخسر إياباً في نفس البطولة وخسر لقاء باليرمو 2006.

وسيشكل فرانكفروت كابوس مفزع بالنسبة لسباليتي خوفاً من توديع البطولة وإستغناء الإدارة عنه خاصةً وأن الدوري الأوروبي البطولة الوحيدة التي ينافس عليها الفريق حالياً.

فهل سينجح سباليتي في التتويج القاري أم سيكون تحت مقصلة الإقالة ؟