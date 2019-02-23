شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة يوروباليج.. نابولي المنحوس أمام سالزبورج النمساوي لإنقاذ الموسم والان مع التفاصيل

الخليج 365- أوقعت قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الاوروبي لكرة القدم فريق نادي نابولي الأيطالي في مواجهة فريق ريد بول سالزبورج النمساوي حيث يطمح الأيطالي كارلو أنشيلوتي في الوصول إلى مراحل متقدمة من هذه البطولة سعياً في تحقيقها لإنقاذ الموسم.

وفقد نابولي فرصة المنافسة على لقب كأس إيطاليا لكرة القدم بعدما ودع البطولة من الدور ربع النهائي على يد ميلان بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب سان سيرو " جوزيبي مياتزا " يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من يناير الماضي.

وفي بطولة الدوري الأيطالي الممتاز يحتل نابولي المركز الثاني برصيد 53 نقطة جمعها الفريق بعد أن لعب 24 جولة حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 وتكبد فريق الجنوب الأيطالي 3 خسائر ليجد نفسه يبتعد عن يوفنتوس المتصدر بفارق ثلاثة عشر نقطة كاملة ما ينذر بتتويج البيانكونيري باللقب مبكراً كما جرت العادة مؤخراً.

الدوري الأوروبي المتنفس الأخير لكارلو أنشيلوتي

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ولم يتبقى أمام الايطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق سوى الحصول على لقب الدوري الأوروبي من أجل حفظ ماء الوجه أمام الجماهير المتعطشة للحصول على البطولات وإعتلاء لاعبيها لمنصات التتويج والبداية ستكون امام سالزبورج النمساوي.

وفي إحصائية غريبة تنذر بالمستوى الذي يقدمه الفريق مؤخراً وسوء الحظ الذي يصادفه ذكرت بعض المواقع الخاصة بالإحصائيات أن نابولي سدد الكرة في القائم أكثر من ثمانية عشر مرة هذا الموسم الأمر الذي جعله يحتل قائمة أكثر الفرق في الدوريات الخمس تصطدم تصويبات لاعبيها بالقائم.

وتسببت تلك الحالة في أن تجعل نادي نابولي منحوس غير قادر على تحقيق الفوز في آخر مباراتين بالدوري الأيطالي حيث سقط في فخ التعادل السلبي أمام فيورينتينا في الجولة الثالثة والعشرين وأمام تورينو في الجولة الرابعة والعشرين.

ويعول أنشيلوتي على كتيبة اللاعبين الموجودين في الفريق حالياً من أجل تقديم مستوى مميز في بطولة الدوري الأوروبي بعد رحيل القائد هامسيك الذي رحل للدوري الصيني.

فهل تنقذ بطولة الدوري الأوروبي مستقبل كارلو أنشيلوتي أم أن نابولي المنحوس سيخرج من الموسم بخفي حنين ؟