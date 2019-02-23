انت الان تتابع بعد رحيل تركي آل شيخ.. الغندور يفضح مجلس الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص

وجه الإعلامي خالد الغندور الشكر إلى المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على الفترة التي قضاها للاستثمار في مصر من خلال نادي بيراميدز الذي أثرى الكرة المصرية وساهم في زيادة شعبية الدوري المصري وقوته. وأبدى الغندور دهشته في تصريحات تلفزيونية في برنامج زمالك اليوم من الطريقة التي تعامل بها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع تركي آل شيخ خاصة أن أول دعم قام به رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق في مصر تم تقديمه لمحمود الخطيب قبل انتخابات النادي الأهلي الأخيرة.

وأشار الغندور إلى أن الخطيب حصل على دعم مالي كي يفوز في الانتخابات على محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، موضحًا أن قائمة الخطيب التي كانت تضم عدد من رجال الأعمال مثل محمد الدماطي، ومحمد الجارحي، ومن ثم لم يكن في حاجة للدعم، لكنه اصر على تقاضي هذه الأموال لكي يفوز في الإنتخابات.وكشف نجم الزمالك في



وأشار الغندور إلى أن الخطيب حصل على دعم مالي كي يفوز في الانتخابات على محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، موضحًا أن قائمة الخطيب التي كانت تضم عدد من رجال الأعمال مثل محمد الدماطي، ومحمد الجارحي، ومن ثم لم يكن في حاجة للدعم، لكنه اصر على تقاضي هذه الأموال لكي يفوز في الإنتخابات.

وكشف نجم الزمالك في فقرة صد ورد التي يقدمها مع أحمد جمال عبر قناة المحور أن ما حدث من مسئولي الأهلي تجاه رئيس هيئة الترفيه شئ لا يصدقه عقل لأنهم استفادوا من خلال علاقتهم به سواء قبل توليهم إدارة النادي، أو بعد توليهم المسئولية بدليل أنه ساهم في تمديد عقد عبدالله السعيد ومنع انتقاله للزمالك، بخلاف أنه جدد عقد أحمد فتحي ومنح لاعبي الأهلي مكافآت الفوز بالدوري وغيرها من الأمور التي دعم فيها النادي الأهلي مالياً.