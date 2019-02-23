انت الان تتابع رسمياً.. حسام حسن مديراً فنياً لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:هاني العوضي ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تعاقده رسمياً مع حسام حسن لتولي منصب المدير الفني، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً للمدير الفني السابق عبدالرحمن، الذي رحل عن تدريب الفريق السكندري بعد أزمة مع حسام حسن مهاجم سموحة، نشبت بينهما عقب مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام مياه البحيرة. كما أعلن رئيس نادي سموحة تشكيل الجهاز الفني المعاون للفريق وجاء على النحو التالي حسام حسن مديرًا فنياً، وابراهيم حسن مديرًا للكرة، وطارق سليمان مدربًا عامًا، وطارق السعيد وحسن مصطفى مدربين، وعماد المندوه مدربا لحراس المرمى.

وكشف رئيس سموحة عن التعاقد مع التوأم لتولي المهام الفنية للفريق السكندري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قبل قليل، موضحاً أن المدير الإداري للفريق سيتوليمنصبه وليد بدر على أن يتولى الدكتور محمد عنان منصب رئيس الجهاز الطبي للفريق.ورحل حسام حسن عن تدريب فريق بيراميدز بعد التعادل 3-3

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