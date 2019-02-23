انت الان تتابع محمد صلاح يوضَّح موقفه من الهتافات العنصرية ضده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م

كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، عن موقفه من الهتافات العنصرية، التي تعرَّض لها خلال مشاركته في لقاء فريقه أمام وست هام في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وتحدث محمد صلاح فى تصريحات تليفزيونية عن العنصرية بشكل عام، نافيًا أن يكون مستهدفًا من الجماهير فى إنجلترا، وأوضح قائلا: "لا أشعر بأى عنصرية بسبب كونى مسلمًا أو عربيًا، وأنا لا أؤمن بالعنصرية".

وتابع الدولي المصري تصريحاته التليفزيونية قائلا: "ما تعرضت له حادث فردي، ولا تمثل الجماهير هنا، ورفضت تصعيد الموضوع، والتحرك قضائيًا، لأن من قام بذلك لا يهمنى ولا يشغلني على الإطلاق". يذكر أن فريق ليفربول يستعد لخوض مباراة نارية أمام المنتفض مانشستر يونايتد في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من