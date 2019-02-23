الان تتابع اتصالات اتحادية مكثفة.. هل تعيد سييرا للعميد من جديد؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع

يبدو أن النتائج السلبية التي لا زالت ترافق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ستلقي بظلالها على النادي خلال الأيام القليلة المقبلة وخصوصاً على مصير المدرب الكرواتي سلافن بيليتش.

أكدت مصادر لـ”الخليج 365” بأن الإدارة الاتحادية وضعت أكثر من خطة بديلة للأمتار الأخيرة من المسافة القصيرة التي يستطيع أن يبتعد فيها الاتحاد عن الهبوط ، وعلمت مصادر الخليج 365 بأن المدرب السابق للفريق التشيلي خوسيه لويس سييرا قد تلقى اتصالات من قبل شخصيات اتحادية في حين لم توضح إدارة النادي أي شيء بخصوص ذلك ولكنها نفت في وقت سابق أي نية لإقالة المدرب الحالي الكرواتي سلافن بيليتش.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الاتحادي يحتل حالياً المركز ماقبل الأخير في سلم الترتيب لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد (15) نقطة مع نهاية الجولة (21) من الدوري.