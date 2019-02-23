شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، اختيار حسام حسن مديرا فنيا للفريق السكندري، خلفا لعادل عبدالرحمن.

وكتب عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لنادي سموحة والكابتن إبراهيم حسن مديرا للكرة».

وجاء تشكيل باقى الجهاز كالتالى: إبراهيم حسن مديرا للكرة، وطارق سليمان مدربا عاما، وطارق السعيد وحسن مصطفى مدربين، وعماد المندوه مدربا لحراس المرمى، ووليد بدر مديرا إداريا، والدكتور محمد عنان رئيس الجهاز الطبي.

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