شكرا لقرائتكم اليوم.. تريزيجيه وحافظ فى اختبار قوى أمام آلانيا سبور بتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وكريم حافظ، اختباراً جديداً مع قاسم باشا الذى يحل ضيفاً على ألانيا سبور فى الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى التركى.

ويحتل قاسم باشا المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى التركى برصيد 29 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ألانيا سبور صاحب المركز العاشر.

ويسعى محمود تريزيجيه وكريم حافظ لقيادة قاسم باشا نحو إنهاء سلسلة الهزائم المتتالية، التى تعرض لها الفريق فى المباريات الـ5 الأخيرة بمسابقة الدورى التركى.

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وانضم كريم حافظ لصفوف قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، وسجل ظهوره الأول بمسابقة الدورى التركى فى المباراة قبل الماضية أمام أنقرة غوجو عندما شارك لمدة 14 دقيقة.

وكان موقع "هوسكورد" العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، اختار محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادى قاسم باشا فى التشكيلة المثالية بمسابقة الدورى التركى عن شهر يناير الماضى.

محمود تريزيجيه هو اللاعب الوحيد من نادى قاسم باشا الذى تم اختياره فى التشكيلة المثالية بمسابقة الدورى التركى عن شهر يناير الماضى، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها خلال مشاركته فى مباريات الفريق على مدار الشهر المنقضى.