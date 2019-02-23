شكرا لقرائتكم بعثة بترو أتلتيكو تصل برج العرب بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت إلى الاسكندرية بعثة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي علي متن طائرة خاصة بمطار برج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

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ويلتقي الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي، في التاسعة من مساء بعد غد الأحد، علي استاد برج العرب، في الحولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأنجولي تدريبه الأساسي مساء اليوم السبت ببرج العرب.