شكرا لقرائتكم رئيس أحد السعودى: مؤمن زكريا يعانى من خلل وسيرحل.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى أحد السعودى أن لاعب الفريق، الدولى المصرى مؤمن زكريا سيرحل عن الفريق رسميا، على الرغم من انضمامه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من الأهلى.

وكشف سعود الحربى، رئيس النادى السعودى فى تصريحات تلفزيونية أن مؤمن زكريا لديه خلل عضلى، بعد إجراء كشف طبى كامل عليه، وسيرحل عن النادى.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا انتقل إلى أحد السعودى فى يناير الماضى لمدة 6 أشهر، بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسى للأهلى منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى مهاجم المصرى البورسعيدى أحمد جمعة.