شكرا لقرائتكم رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لفريق سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن مسئولو نادي سموحة عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق واقالة عادل عبد الرحمن من منصبه. وجاء تشكيل باقي الجهاز كالتالي ابراهيم حسن مديرا للكرة وطارق سليمان مدربا عاما وطارق السعيد و حسن مصطفي مدربين و عماد المندوة مدربا لحراس المرمي ووليد بدر مدير اداري والدكتور محمد عنان رئيس الجهاز الطبي

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