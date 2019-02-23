شكرا لقرائتكم بايرن ميونيخ يبحث عن انتصاره الثالث على التوالي أمام هيرتا برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى فريق بايرن ميونخ لتحقيق الفوز الثالث على التوالى بمسابقة الدورى الألمانى ومواصلة مطاردة بوروسيا دورتموند على صدارة "البوندزليجا"، عندما يستضيف هيرتا برلين فى الرابعة والنصف مساء السبت بملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى الألمانى "البوندزليجا".

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 48 نقطة، خلف بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة بفارق ثلاث نقاط، بينما يحتل هيرتا برلين المركز التاسع برصيد 32 نقطة.

ويلتقى بايرن ميونخ مع هيرتا برلين للمرة الثانية فى غضون أسبوعين، بعدما سبق وأن التقى الفريقان على الملعب الأولمبى ضمن منافسات كأس ألمانيا، وتمكن البايرن من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتبدو الفرصة سانحة أمام بايرن ميونخ، ليواصل تلك المسيرة الناجحة، لاسيما وأن هيرتا برلين لم يتمكن من تحقيق الفوز بمدينة "ميونخ" منذ 41 عاماً.

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وفشل هيرتا برلين فى التفوق على بايرن ميونخ فى عقر داره على مدار 23 مباراة متتالية، حيث فاز البايرن فى 18 مباراة وتعادل الفريقان فى خمس لقاءات.

ويعود آخر انتصار لفريق هيرتا برلين على بايرن ميونخ بمدينة "ميونخ" إلى أكتوبر 1977 بنتيجة 2- 0، كما لن يتمكن هيرتا برلين من التسجيل فى ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ فى آخر 4 مباريات.

وكان بايرن ميونخ تعادل سلبياً مع ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح فى المباراة، التى جمعتهما الثلاثاء الماضى بملعب "أنفيلد"، فى ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ليفربول حجز مقعده فى دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا، بعدما حل ثانيًا فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة.