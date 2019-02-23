شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يسجلون الأكثر مشاركة مع لاسارتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد المدير الفني الارجوياني مارتن لاسارتي في خططة علي 4 لاعببين ليكونوا أسلحة القوة خلال اللقاءات الماضية ومن أبرز هؤلاء اللاعبين على معلول، عمرو السولية ، محمد هاني و كريم نيدفيد .

علي معلول

شارك علي معلول مع المدير الفني مارتن لاسارتي في 12 لقاء أي في جميع المباريات منذ تعيين الأوروجوياني الإداراة الفنية للفريق الأول بالنادي الأهلي

واستطاع معلول في 12 مباراة تسجيل 4 أهداف وصناعة 5، ويعتبر من أسلحة الخواجةي في صناعة اللعب وانهاء الكرات الثابتة.

محمد هاني

تواجد محمد هاني في 11 مباراة مع الأهلي من أصل 12 منذ تعيين لاسارتي حيث شارك في جميع مباريات فريقه الإفريقية حتى الآن في دور المجموعات.

واستطاع هاني صاحب الـ 23 عام بإقناع المدير الفني الارجوياني بإمكانياته الفنية حيث شارك اللاعب بمركز المدافع و كظهير ايمن واستطاع هاني خلال ال 11 مباراة صناعة هدفين و إحرازهدف، ويعد من مفاتيح اللعب المهمة للمدير الفني

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- عمرو السولية

منذ تعيين لاسارتي يقدم عمرو السولية أفضل مستوياته مع الأهلي حيث استطاع اللاعب ان يشارك في جميع المباريات مع الاوروجوياني ويعد من الركائز الأساسية للمدير الفني.

السولية شارك في أربع مباريات إفريقية مع لاسارتي استطاع خلالها أن يسجل هدفًا كان أمام سيمبا التنزاني في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ولم يكتف السولية بهذا فقط إنما سجل هدفين في الدوري أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي وصنع مثلهما أمام مصر المقاصة وفي مباراة الداخلية الأخيرة.

كريم نيدفيد

يعد كريم نيدفيد من مفاجآت لاسارتي إلي جماهير الاهلي في الآونة الاخيرة فكان اللاعب من اكثر المغصوبين عليهم من الجماهير ليتحول إلي نجم شباك ويعتبر من أهم اسلحة المدير الفني للأهلي.

شارك نيدفيد في أربع مباريات إفريقية مع لاسارتي استطاع خلالها أن يكون هداف الأهلي في البطولة الافريقية حتى الان بتسجيله ثلاثة أهداف بواقع هدف أمام شبيبة الساورة الجزائري وهدفين أمام سيمبا التنزاني.

وعلى المستوى المحلي شارك نيدفيد في سبع وأستطاع أن ينال إشادة الجميع وأصبح من الركائز الأساسية بالفريق وشارك نيدفيد بمركزين الظهير الأيمن و خط الوسط.