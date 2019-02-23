شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بترو أتلتيكو تصل برج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى الاسكندرية بعثة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي علي متن طائرة خاصة بمطار برج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية.

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ويلتقي الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي، في التاسعة من مساء بعد غد الأحد، علي استاد برج العرب، في الحولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأنجولي تدريبه الأساسي مساء اليوم السبت ببرج العرب.