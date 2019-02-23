بعثة بترو أتلتيكو تصل برج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى الاسكندرية بعثة فريق بترو أتلتيكو الأنجولي علي متن طائرة خاصة بمطار برج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية.
ويلتقي الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي، في التاسعة من مساء بعد غد الأحد، علي استاد برج العرب، في الحولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن يخوض الفريق الأنجولي تدريبه الأساسي مساء اليوم السبت ببرج العرب.
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